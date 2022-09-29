В Великих Луках ссора из-за ревности закончилась убийством

10:44, 29 сентября 2022, ПАИ

Ссора между великолучанками закончилась убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

21 апреля женщины распивали алкоголь на кухне в квартире на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Между ними произошла ссора из-за ревности, в ходе которой одна из горожанок взяла со стола нож и нанесла своей сопернице удар в грудь. Раненая женщина скончалась.

При вынесении приговора суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также аморальное поведение потерпевшей, явившееся поводом для преступления. Она заявила: «Ты старая, ты ему не нужна, а я нужна».

Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.