Великолукскому таксисту грозит тюрьма за кражу кошелька у клиента

13:36, 29 сентября 2022, ПАИ

Житель Великих Лук, работающий в такси, украл кошелек у одного из своих клиентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Таксист перевозил двух молодых людей, у одного из которых в конце поездки выпал кошелек с 18 тысячами рублей. Водитель, увидев кошелек, решил забрать его себе, то есть совершить кражу.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.