Жительница Дно попалась на краже продуктов

10:49, 29 сентября 2022, ПАИ

Жительница города Дно украла продукты из магазина на 2 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

28 сентября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Володарского. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1960 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.