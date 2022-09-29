На территории «Моглино-2» создадут кластер из предприятий

10:42, 29 сентября 2022, ПАИ

На территории «Моглино-2» создадут кластер из предприятий, которые будут использовать сырье, производимое «Титан-Полимером». Об этом сообщил и. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В ходе обсуждения вопросов Антон Яковлев поделился планами по развитию территории особой экономической зоны.

«В перспективе расширение территории зоны до 205 гектаров, создание логистического центра, технопарка, а также строительство железной дороги», - рассказал гендиректор.