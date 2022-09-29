Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичам покажут фильм о том, как избавиться от «заморочек»

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

На показ фильма «Совсем рядом» приглашают псковичей в библиотеку на Конной в Пскове 2 октября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центральной городской библиотеке. 

«В основе фильма попытка показать через образы научной фантастики, как даже умному и образованному человеку понять тех, кто находится совсем рядом, заметить их странности и дать им верное объяснение, вырваться из кокона собственных проблем и «заморочек». Отсюда и образы старой Москвы, этого лабиринта, в котором блуждает герой фильма, столь многого не замечая до самой весьма неожиданной и все же предсказуемой концовки. Декорацией для съемок стал и дом в Печатниковом переулке, чья история в реальности оказалась связана с иным измерением», — рассказали в библиотеке. 

Фильм покажут с участием одного из авторов сценария, московского учителя Сергея Бреля. Кинофильм вошел во внеконкурсную программу (угол короткого метра) Каннского фестиваля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 сентября 2022

На юбилейный показ комедии «Соседи» приглашают псковичей
29 сентября 2022

Актриса Воронежского театра юного зрителя выразила восхищение Псковом
28 сентября 2022

Шаровой механизм флюгера Башни нижних решёток будет отреставрирован
28 сентября 2022

Литературный спектакль в память о Валентине Курбатове прошёл в Пскове

28 сентября 2022

В Пскове изменились даты показа спектакля «Постой, паровоз! Вторая ходка»
28 сентября 2022

Модель скульптуры псковского князя Довмонта представят в Петербурге
28 сентября 2022

Директор псковского музея вошла в совет премии «Золотой Трезини»
28 сентября 2022

Картину Петрова-Водкина из псковского музея отправили в Москву

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...