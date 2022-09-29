Псковичам покажут фильм о том, как избавиться от «заморочек»

12:19, 29 сентября 2022, ПАИ

На показ фильма «Совсем рядом» приглашают псковичей в библиотеку на Конной в Пскове 2 октября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центральной городской библиотеке.

«В основе фильма попытка показать через образы научной фантастики, как даже умному и образованному человеку понять тех, кто находится совсем рядом, заметить их странности и дать им верное объяснение, вырваться из кокона собственных проблем и «заморочек». Отсюда и образы старой Москвы, этого лабиринта, в котором блуждает герой фильма, столь многого не замечая до самой весьма неожиданной и все же предсказуемой концовки. Декорацией для съемок стал и дом в Печатниковом переулке, чья история в реальности оказалась связана с иным измерением», — рассказали в библиотеке.

Фильм покажут с участием одного из авторов сценария, московского учителя Сергея Бреля. Кинофильм вошел во внеконкурсную программу (угол короткого метра) Каннского фестиваля.