Фонд капремонта предлагает псковичам перейти на электронные квитанции

13:53, 29 сентября 2022, ПАИ

О возможности оформить получение квитанций на оплату взноса на капремонт на электронную почту напомнил Фонд капитального ремонта Псковской области.

Как отметили в фонде, ежемесячная доставка квитанций на электронную почту имеет ряд преимуществ:

1. Квитанция приходит в день формирования счета на оплату

2. Электронную квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново

3. Проверить получение квитанции и оплатить ее можно даже находясь в длительной командировке или отпуске

4. Можно получать и оплачивать счета своих близких.

«Получение квитанций в электронном виде исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций!» — отметили в фонде.

Для того чтобы изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, направьте заявление на официальную почту регионального оператора: info@fkr60.ru с указанием адреса квартиры и электронной почты, на которую необходимо направлять квитанции. К заявлению необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на помещение в многоквартирном доме.



После того как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить.



Более подробную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112) 29-82-17, 8(8112) 29-82-27, 8(8112) 29-82-70, 8(8112) 29-82-69, 8(8112) 29-82-68 или по телефону горячей линии 8(8112) 29-82-23.