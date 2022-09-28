Минобороны заявило о праве военнообязанных на выезд за границу

11:58, 29 сентября 2022, ПАИ

Минобороны РФ дало разъяснения по поводу выезда военнообязанных за границу во время частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», - написал политик.

Ранее он также сообщил, что власть старается решать проблемы, с которыми сейчас сталкиваются граждане. «Много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами», - сказал Вячеслав Володин.