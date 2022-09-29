Мобилизованных из районов Псковской области отправили в воинские части

12:57, 29 сентября 2022, ПАИ

Вторая отправка мобилизованных в ряды Вооруженных сил РФ прошла в Стругах Красных сегодня, 29 сентября, сообщает районная газета «Струги».

Здесь собрались мобилизованные сразу из трёх районов Псковской области - Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского, поскольку военкомат является объединённым. В частности, из Плюсского района прибыли семь мужчин, на прошлой неделе оттуда призвали девять человек.

Проводить мобилизованных пришли их родственники и друзья. С напутственным словом к ним обратились военком Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского районов Федор Закиров и заместитель главы администрации Струго-Красненского района Сергей Андреев.

«Иду служить по повестке. Считаю, это долг перед собой - помочь ребятам завершить спецоперацию. Вернусь живым, здоровым. <…> Готов служить за Россию, за победу, за дедов», - сказал один из мобилизованных.

Также сегодня состоялась отправка в армию второй группы мужчин из Себежского района, пишет газета «Призыв».