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Общество

Мобилизованных из районов Псковской области отправили в воинские части

Вторая отправка мобилизованных в ряды Вооруженных сил РФ прошла в Стругах Красных сегодня, 29 сентября, сообщает районная газета «Струги». 

Здесь собрались мобилизованные сразу из трёх районов Псковской области - Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского, поскольку военкомат является объединённым. В частности, из Плюсского района прибыли семь мужчин, на прошлой неделе оттуда призвали девять человек.

Проводить мобилизованных пришли их родственники и друзья. С напутственным словом к ним обратились военком Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского районов Федор Закиров и заместитель главы администрации Струго-Красненского района Сергей Андреев. 

«Иду служить по повестке. Считаю, это долг перед собой - помочь ребятам завершить спецоперацию. Вернусь живым, здоровым. <…> Готов служить за Россию, за победу, за дедов», - сказал один из мобилизованных.

Также сегодня состоялась отправка в армию второй группы мужчин из Себежского района, пишет газета «Призыв».

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