Цену проведения газа к дому в Псковской области назвал эксперт

12:33, 29 сентября 2022, ПАИ

Средняя стоимость подключения газа составляет 105 тысяч рублей, рассказал директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников в ходе сессии Псковского областного Собрания 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Брячак попросил пояснить, что входит в сумму подключения газа. По словам Олега Басникова, в эту сумму входит минимальный комплект оборудования (стоимостью 49 590 рублей) - это газовая плита, проточный водонагреватель, прибор учета газа и другое оборудование, а также услуги по доведению до котла, газовой плиты, установление счётчиков и оборудования. «Это гарантированно стоит 105 тысяч рублей – полный набор услуг, кроме разводки по дому», – сказал он.

Олег Басников подчеркнул, что другие организации вправе выставлять собственную стоимость. Но при обращении напрямую в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» цена при получении комплекта услуг и оборудования будет более низкой.

Олег Брячак пообещал проинформировать как можно больше граждан о том, что следует напрямую обращаться в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в целях экономии.