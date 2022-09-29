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Общество

Вопросы поддержки детей с ОВЗ обсуждают в Пскове эксперты из разных регионов

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

Расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе проходит в Пскове 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Возглавили заседание первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель координационного совета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелии Геннадий Сараев. Ключевая тема мероприятия — соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в сфере социальной, медицинской и педагогической реабилитации.

Для участия в работе в Псковскую область прибыли уполномоченные по правам ребенка, специалисты по работе с особенными детьми и сотрудники специальных социальных и образовательных учреждений из регионов Северо-Западного федерального округа, а также Ярославской, Воронежской и Курской областей.

Вера Емельянова поприветствовала участников заседания от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она обратила внимание, что и для Псковского региона, и для других субъектов РФ данная встреча — возможность поиска наиболее эффективных программ и проектов, направленных на развитие и поддержку детей с инвалидностью и ОВЗ, а также усиления межрегионального взаимодействия специалистов этого звена социальной сферы.

«Нам есть что показать и предложить друг другу, чтобы всем вместе двигаться дальше в работе, цель которой не просто сберечь детей, но и сделать их самыми счастливыми», — подчеркнула она.

Геннадий Сараев в свою очередь поблагодарил представителей Псковской области за гостеприимство, отметив плотное взаимодействие институтов уполномоченных и органов региональной власти.

Он зачитал приветственный адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем омбудсмен подчеркнула, что в повестке совета заявлены крайне актуальные вопросы. «Последние годы в России отмечается рост детей с инвалидностью и ОВЗ. Это, безусловно, говорит о необходимости развития существующих мер поддержки детей с нарушениями здоровья и поиска новых. Радует, что вы не только обсудите общие тенденции отрасли, но и обменяетесь наиболее успешными региональными практиками. Все предложения будут рассмотрены на 19-м Всероссийском съезде уполномоченных», — говорится в приветственном адресе.

Далее участникам мероприятия был презентован опыт Псковской области в системной работе с детьми, имеющими нарушения развития. Комплекс мер включает не только социальный пакет, но и возможности для воспитания, оздоровления, обучения, профессиональной ориентации и трудоустройства, а также сопровождаемого проживания детей и граждан старше 18 лет.

После началась работа cовета. Среди обсуждаемых вопросов — соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ в сфере социально-педагогической реабилитации, реализация права на получение дошкольного образования детей с заболеваниями «сахарный диабет», проекта самостоятельного сопровождаемого проживания выпускников интернатных учреждений социальной защиты с ментальными нарушениями, особенности развития инклюзивного образования и адаптационные педагогические программы в системе среднего профессионального образования.

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