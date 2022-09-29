Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после догазификации поднял псковский депутат

13:18, 29 сентября 2022, ПАИ

Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после работ по догазификации поднял заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников отметил, что этот вопрос находится на контроле у глав районов. По его словам, при проведении работ по догазификации по возможности асфальт не вскрывают.

Владимир Кузь также высказал пожелание проверять «трамбовку после того, как уложили трубу, во избежание просадок».