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Общество

Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после догазификации поднял псковский депутат

Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после работ по догазификации поднял заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов. 

Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников отметил, что этот вопрос находится на контроле у глав районов. По его словам, при проведении работ по догазификации по возможности асфальт не вскрывают.  

Владимир Кузь также высказал пожелание проверять «трамбовку после того, как уложили трубу, во избежание просадок».

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