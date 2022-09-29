Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после догазификации поднял псковский депутат
Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после работ по догазификации поднял заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников отметил, что этот вопрос находится на контроле у глав районов. По его словам, при проведении работ по догазификации по возможности асфальт не вскрывают.
Владимир Кузь также высказал пожелание проверять «трамбовку после того, как уложили трубу, во избежание просадок».
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29 сентября 2022
Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после догазификации поднял псковский депутат