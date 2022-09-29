Псковские таможенники пресекли попытку вывоза стоматологических инструментов

13:24, 29 сентября 2022, ПАИ

Гражданин Молдовы не задекларировал при вывозе из Российской Федерации 195 упаковок пульпоэкстракторов российского производства. Сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки изъяли товар, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

В каждой коробке находилось по 500 одноразовых стальных пульпоэкстракторов. Иностранный гражданин перевозил коробки с инструментами в багаже, не предъявляя таможенному контролю. Таможенную декларацию на вывозимый товар мужчина не заполнял. Общий вес незадекларированного товара составил 15 кг.

«В рамках возбужденного дела об административных правонарушениях будет проведена товароведческая экспертиза. Почти две сотни упаковок стоматологического инструментария не могут быть отнесены к товару для личного пользования. На это указывает как однородность, так и количество товара», - рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.