Александр Котов призвал «Газпром» наладить взаимодействие с главами районов

13:41, 29 сентября 2022, ПАИ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» не наладил конструктивное взаимодействие с главами райнов, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках сессии 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«К примеру, по данным «Газпрома», по Дновскому району выполнено около 80 % договоров, а по данным главы Дновского района - 157 из 889 договоров, что составляет 18 %», - привел пример Александр Котов.

Председатель Собрания депутатов обратил внимание, что темпы догазификации увеличились, но конструктивного взаимодействия с главами нет, поэтому остались нерешённые вопросы.