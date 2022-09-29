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Общество

День памяти жителей сожжённых деревень установлен в Псковской области

Ежегодно 22 октября в Псковской области будет отмечаться региональная памятная дата – День памяти жителей сожжённых деревень. Соответствующий закон, поддержав  инициативу губернатора Михаила Ведерникова, приняли депутаты областного Собрания на сентябрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дата дня памяти связана с трагедией, произошедшей 22 октября 1943 года в деревне Ланёва Гора, – каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню вместе с её жителями, уничтожив 55 мирных граждан.

В годы Великой Отечественной войны весь псковский край в полной мере испытал на себе тяготы оккупационного режима, захватчики в широких масштабах осуществляли тактику «выжженной земли». Многочисленные факты массового уничтожения мирного населения зафиксированы архивными документами. За время оккупации области было уничтожено более 71 тысячи мирных жителей.

К памятной дате в регионе будут приурочены различные патриотические мероприятия, в том числе акции и памятные встречи, исследовательская деятельность школьных музеев и учащихся по уточнению количества сожжённых деревень в муниципалитетах, проведение уроков памяти с организацией экскурсий на места уничтоженных населённых пунктов, создание интерактивной карты и организация выставочной экспозиции.

Законом установлено, что расходы, связанные с проведением посвященных региональной памятной дате мероприятий, финансируются за счёт средств областного бюджета и иных предусмотренных законодательством источников.

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