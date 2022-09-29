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Экономика

Билайн бизнес и «Кей Поинт» займутся развитием цифровой среды Дальнего Востока

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Кей Поинт» (бренд Key Point) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики реализуют масштабный проект по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). 

Благодаря строительству первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого центра обработки данных уровня Tier III[1] по классификации Uptime Institute, «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей телекоммуникационной сети и расширить спектр сервисов, предоставляемых в этом стратегически важном регионе. На базе технологических возможностей ЦОД KeyPoint билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ-систем клиентов. Проект реализуется по модульной технологии в две очереди общей емкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. При этом «ВымпелКом» выступает не только партнером-заказчиком проекта, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point после завершения строительства трёх независимых волоконно-оптических трасс.

Реализация подобных проектов будет способствовать социально-экономическому и цифровому развитию регионов, в том числе созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни местного населения.

«На фоне постоянно меняющихся внешних факторов «ВымпелКом» способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую опережая их. Так, партнёрство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который одним из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД», - сообщил исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин. 

«Наше стратегическое партнёрство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн», - отметил генеральный директор «Кей Поинт» Евгений Вирцер.

«Мы оказали содействие резиденту ТОР «Надеждинская» в прохождении всех процедур согласования и получения разрешения на строительство ЦОД. В оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок площадью 2 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене. Обеспечили реализацию проекта объектами инфраструктуры. Проработали вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы запуск проекта состоялся в намеченные сроки», - сказал управляющий директор КРДВ Сергей Скалий.

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