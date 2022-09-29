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Спорт

Восемь спортивных мероприятий пройдет в Пскове в выходные

Фото: Тelegram-канал администрации Пскова

Восемь спортивных мероприятий пройдет в Пскове в эти выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

1 октября на стадионе «Машиностроитель» пройдут соревнования по мини-футболу и интерактивному футболу, посвященные 625-летию Псковской судной грамоты. В турнире примут участие команды органов исполнительной, законодательной, надзорной, судебной власти, образовательных учреждений Псковской области. Начало игр в 10:00.

Чемпионат и первенство города Пскова по греко-римской борьбе состоится 1 октября в 10:00 в спортивном клубе «Спарта» (ул. Новоселов, 30). Соревнования пройдут среди спортсменов 2006 года рождения и старше в разных весовых категориях. В них примут участие команды ПФЮА ФСИН, 76 ДШД, ПАКТ, спортивной школы «Лидер», СДЮШОР города Санкт-Петербурга, спортивной школы «Бригантина», а также спортсмены Великого Новгорода.

В деревне Глоты (Псковский район) в субботу, 1 октября, состоится чемпионат и первенство города Пскова по спортивному ориентированию на средних дистанциях «МАРАФОН ШЕФА 2022». В соревнованиях примут участие спортсмены из Пскова, Псковской области и регионов России в 15 возрастных группах. Свободный старт намечен с 13:00 до 14:00. Кроме того, 2 октября здесь же пройдет марафон (финал) чемпионата Псковской области. Общий старт – в 11:00.

С 1 по 2 октября на теннисных кортах на улице Труда, 40 состоятся соревнования по теннису «Золотая осень». Турнир проводится среди мужчин и женщин в возрастной категории 18+. Игры начнутся в 11:00.

На стадионе «Машиностроитель» с 1 по 2 октября пройдет городской турнир по фехтованию на шпагах «Кубок города Пскова». Соревнования посвящены памяти директора спортивной школы «Мушкетер» Валентины Любимовой. В них примут участие спортсмены 2006-2009 и 2010-2011 годов рождения, 2002 года рождения и моложе,  2012 года рождения и моложе.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 в эти выходные состоятся два турнира. 1 октября в 13:00 пройдет VII этап Кубка города Пскова 2022 по блицу, а 2 октября в 12:30 состоится VII этап Кубка города Пскова 2022 по быстрым шахматам.

В воскресенье, 2 октября, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (ул. Балтийская, 11А) пройдет Кубок города Пскова по кудо. В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 17 лет в разных весовых категориях.  Начало поединков в 8:00.

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