Многодетным в Псковской области компенсируют оплату за обучение в колледжах и техникумах

14:01, 29 сентября 2022, ПАИ

Детям из многодетных семей будет компенсирована стоимость образовательных услуг по программам среднего профессионального образования. На сентябрьской сессии решением депутатского корпуса правовые положения для реализации этой нормы закреплены в областном законодательстве, сообщили Псковскому агентству инфомации в пресс-службе регионального парламента.

Принятый региональный закон разработан в целях исполнения поручений президента РФ и устанавливает с 1 сентября 2022 года дополнительную меру социальной поддержки детей из многодетных семей, очно получающим среднее профессиональное образование. Размер компенсации зависит от среднедушевого дохода семьи. Если он меньше регионального прожиточного минимума, то стоимость образовательных услуг компенсируется из бюджета в полном объёме, если равен или превышает – оплата предусмотрена в размере 50% стоимости образовательных услуг.

Компенсация предоставляется каждому ребёнку из многодетной семьи однократно при прохождении им обучения впервые. Право многодетной семьи на данную меру социальной поддержки будет сохраняться в случае, если в семье один или несколько детей достигли возраста 18 лет, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет.

По результатам проведённого мониторинга на платной основе получают среднее профессиональное образование 187 детей из многодетных семей, 117 из которых относятся к категории малоимущих. Исходя из средней стоимости обучения на предоставление компенсации дополнительно потребуется более 7,5 млн рублей в год.

Кроме того, областной закон «О социальной поддержке многодетных семей» дополнен положениями о том, что его действие распространяется на граждан РФ, а также граждан Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших эти территории и прибывших в Россию после 18 февраля 2022 года, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ и проживающих в Псковской области.