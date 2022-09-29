На дорогах в Себежском и Островском районах появится освещение после проверки прокуратуры

14:49, 29 сентября 2022, ПАИ

На дорогах в Себежском и Островском районах появится освещение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на участках региональных дорог Себеж - Глубочица до границы с Республикой Беларусь в деревне Крупово и Остров - Новоржев в деревне Городище, где расположены пешеходные переходы и автобусные остановки, отсутствует стационарное электрическое освещение.

В ходе проверки прокуратура установила, что «Псковавтодор» не принял мер по обустройству освещения на указанных участках автомобильных дорог в границах населенных пунктов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, реальную опасность возникновения аварийных ситуаций.

Прокуроры обратились в суд с административными исковыми заявлениями о возложении на «Псковавтодор» обязанности устранить выявленные нарушения закона.

Суды удовлетворили иски прокуроров. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решения суда признаны законными и обоснованными.

Реальное исполнение судебных актов находится на контроле в прокуратуре Себежского района и Островской межрайонной прокуратуре.