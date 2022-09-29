Инициативу о компенсации волонтёрам услуг связи поддержали псковские депутаты

14:24, 29 сентября 2022, ПАИ

Поправки в Налоговый кодекс РФ, инициированные сенатором от Псковской области Андреем Турчаком и группой депутатов-единороссов Госдумы, поддержали депутаты регионального парламента на сентябрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект предлагает включить оплату услуг связи в состав мер поддержки добровольцев и волонтеров. Кроме того, устанавливается, что этот доход, как и компенсация уже понесённых расходов, не облагается НДФЛ.

Ранее Андрей Турчак пояснил, что сами волонтеры неоднократно обращались с просьбой решить этот вопрос, так как услуги мобильной связи являются заметной статьёй расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС.

«Поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда. Кроме того, эта компенсация так же не будет облагаться НДФЛ», - уточнил Андрей Турчак.