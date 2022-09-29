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Политика

Общественный совет появится при Псковском областном Собрании

Постановление, устанавливающее порядок создания Общественного совета при Псковском областном Собрании депутатов, приняли депутаты на сентябрьской сессии регионального парламента. Такой совет является субъектом общественного контроля, обязанность его создания при законодательном органе прописана в федеральном и областном законодательстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Общественный совет будет создаваться сроком на два года в количестве семи человек. Его персональный состав сформирует Общественная палата области. Отбор кандидатов осуществляется на принципах гласности и добровольности участия в деятельности.

Правом выдвижения кандидатур в состав Общественного совета обладают общественные объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории области, а также депутаты Собрания, фракции и другие депутатские объединения регионального парламента.

В Общественный совет при областном Собрании могут войти только граждане РФ старше 18 лет, проживающие на территории региона. В состав совета не могут входить лица, замещающие госдолжности, государственные и муниципальные служащие.

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