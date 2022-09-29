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Политика

В Пскове готовятся к конкурсу на замещение должности главы города

Депутаты Псковской городской Думы  утвердили порядок избрания нового главы Пскова на очередной, 2-й сессии, которая состоялась сегодня, 29 сентября. В повестке было всего два вопроса: внесение изменений в регламент Думы и утверждение положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования, который и будет главой Пскова.

Если с первым вопросом разобрались очень быстро, то по второму парламентарии попросили выступить докладчика. 

Алексей Форш, заместитель председателя комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской Думы, подробно изложил и общие положения, и доступ кандидатов к участию в конкурсе, и требования к самой конкурсной комиссии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Итак, каковы же основные требования к кандидатам?

Прежде всего, это должны быть граждане РФ с высшим образованием, знающие Конституцию, Устав Псковской области, а также Устав Пскова и стратегию его развития. 

У него должен иметься стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет. Помимо этого кандидат  должен иметь управленческий опыт не менее трех лет.

Серьезная работа предстоит шести членам конкурсной комиссии, половина из которых назначается Псковской городской Думой, а другая половина - губернатором Псковской области.

Все они должны быть гражданами РФ и не состоять ни в каком родстве с кандидатом. 

Именно конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов на должность главы города и проверять достоверность сведений, которые они предоставят.

Она же будет извещать участников конкурса по всем вопросам, причем любым доступным способом. Каждое заседание комиссии обязательно будет запротоколировано.

Только комиссия будет принимать решение о назначении конкурса, который пройдет в два этапа. Первый - в форме конкурса документов, второй — собеседования.

И уже по итогам этой работы конкурсная комиссия представит в городскую Думу не менее двух кандидатов для избрания одного из них на должность главы города.

И уже после этого, путем тайного голосования на сессии городской Думы, депутаты выберут главу Пскова.

Все депутаты, присутствующие на сессии, проголосовали за этот порядок проведения конкурса.

«В Пскове несколько меняется схема управления городом, это хорошо известно, когда некоторые функции ушли из Думы, - прокомментировал итоги сессии Александр Гончаренко, спикер городского парламента. - В настоящее время идет организационный период, когда надо и документы по проведению конкурса подготовить, и провести сессии, которые эти документы узаконят. А ведь большая часть депутатского корпуса обновлена, поэтому нам важно сейчас построить систему обучения депутатов в целях их понимания, как работает Дума».

Александр Гончаренко подчеркнул еще раз, что сейчас проходит организационный период: провести, обсудить и узаконить документацию для проведения конкурса. И напомнил, что у главы администрации работы только прибавится, так как функции ряда отделов, в том числе межмуниципального и зарубежных связей, уходят в администрацию города.

А на следующей, 3-й сессии городской Думы депутаты выберут из своих рядов членов конкурсной комиссии. 

Лариса Малкова
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