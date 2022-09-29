«Прятаться и сбегать не собираюсь»: псковские мобилизованные рассказали о призыве

14:59, 29 сентября 2022, ПАИ

Мобилизованные жители Псковской области рассказали, почему принять участие в спецоперации на Украине - их долг.

«Считаю, что это долг перед собой - помочь ребятам завершить спецоперацию, вернусь живым, здоровым. Я готов служить за Россию, за победу, за дедов», - сказал один из мобилизованных.

«Прятаться и сбегать не собираюсь, потому что много сослуживцев старых, много хороших близких людей находятся там. Живые, нормально всё, но тяжело и нужна помощь, поэтому я и прибыл в военкомат», - поделился военнослужащий.

Ранее сообщалось, что мобилизованных из районов Псковской области отправили в воинские части.