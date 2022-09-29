Удостоверение об отсрочке от мобилизации получат россияне с бронью

15:09, 29 сентября 2022, ПАИ

Россияне, которым положена бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщает запущенный правительством портал «Объясняем.рф».

«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - говорится в сообщении.

Также специалисты дали ответ на вопрос, с какого момента гражданин считается призванным по мобилизации в Вооружённые силы РФ: «Гражданин считается призванным с момента издания приказа военного комиссара о призыве его на военную службу. Эта дата указывается в военном билете».