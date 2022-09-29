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Культура

На концерт камерной музыки приглашают псковичей 29 сентября

Концерт камерной музыки в исполнении преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова «Народные мотивы и авторские замыслы» состоится в малом зале ДМШ №1 29 сентября. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

Программа концерта составлена из произведений композиторов XIX-XX веков, использующих народную тематику в своей вокальной и инструментальной музыке. Вниманию слушателей будут представлены различные виды ансамблевого музицирования: фортепианный дуэт, вокальный дуэт и трио, инструментальный дуэт — скрипка и фортепиано.

По словам автора проекта, преподавателя колледжа искусств Ивана Колбашова, сегодня молодым специалистам важно «разбудить творческие амбиции академического исполнительства, а для возрождения концертной практики необходимо как можно чаще выступать за пределами родных стен».

Концерт начнется в 18:00. Адрес: ул. Советская, 44. Вход свободный.

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