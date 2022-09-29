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Экономика

Путин подписал указ о вопросах международных автоперевозок

Президент России Владимир Путин подписал указ о вопросах осуществления международных автоперевозок грузов из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

«29 сентября президентом России подписан указ «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты интересов Российской Федерации», - цитирует агентство «Прайм».

Согласно документу, правительству Российской Федерации предоставят полномочия по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов.

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