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Культура

Работы по консервации прошли в Анастасиевской часовне в Пскове

 

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели в Анастасиевской часовне работы по консервации памятника. Это необходимо для сохранности уникальных росписей начала XX века, которыми покрыто внутреннее пространство часовни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. 

Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители часовни запечатывают окна, двери и продухи часовни, чтобы исключить проникновение холодного воздуха и влажности. 

В этом сезоне консервационные работы проводились с большим удобством, чем ранее, потому как еще год назад в часовне не было электричества и сотрудникам музея-заповедника приходилось работать при свете фонариков. Тогда в памятнике поддерживался только температурно-влажностный режим для неотапливаемых помещений. Поскольку в прошлом году удалось подвести в часовню электричество, сейчас внутри памятника на зимний период организован еще и подогрев. Этот процесс осуществляется максимально плавно, чтобы не допустить резких перепадов температуры или уровня влажности, которые могут навредить росписям.

«Сейчас это очень важно, особенно с учетом того, что в часовне сделаны профзаклейки. Они могут находиться в памятнике только при условии того, что он подогревается, что здесь поддерживается определенный уровень влажности, – отметила хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева. – Памятник подготовлен к переносу, который планируется в следующем году, и к архитектурной реставрации, которая последует за переносом».

Напомним, что предстоящая реконструкция Ольгинского моста поставила под угрозу сохранность Анастасиевской часовни с росписями начала XX века. Уникальный памятник оказался в зоне предполагаемых строительных работ, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.

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