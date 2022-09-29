Работы по консервации прошли в Анастасиевской часовне в Пскове

17:12, 29 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели в Анастасиевской часовне работы по консервации памятника. Это необходимо для сохранности уникальных росписей начала XX века, которыми покрыто внутреннее пространство часовни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Подобная процедура проводится с памятником ежегодно, каждую осень хранители часовни запечатывают окна, двери и продухи часовни, чтобы исключить проникновение холодного воздуха и влажности.

В этом сезоне консервационные работы проводились с большим удобством, чем ранее, потому как еще год назад в часовне не было электричества и сотрудникам музея-заповедника приходилось работать при свете фонариков. Тогда в памятнике поддерживался только температурно-влажностный режим для неотапливаемых помещений. Поскольку в прошлом году удалось подвести в часовню электричество, сейчас внутри памятника на зимний период организован еще и подогрев. Этот процесс осуществляется максимально плавно, чтобы не допустить резких перепадов температуры или уровня влажности, которые могут навредить росписям.

«Сейчас это очень важно, особенно с учетом того, что в часовне сделаны профзаклейки. Они могут находиться в памятнике только при условии того, что он подогревается, что здесь поддерживается определенный уровень влажности, – отметила хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева. – Памятник подготовлен к переносу, который планируется в следующем году, и к архитектурной реставрации, которая последует за переносом».

Напомним, что предстоящая реконструкция Ольгинского моста поставила под угрозу сохранность Анастасиевской часовни с росписями начала XX века. Уникальный памятник оказался в зоне предполагаемых строительных работ, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.