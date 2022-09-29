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Пропускная способность погранпункта «Бурачки» увеличится после реконструкции

Фото: пресс-службе ФГКУ Росгранстрой

Работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе продолжаются в Псковской области. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе ФГКУ Росгранстрой.

Строители выполняют работы по монтажу резервуара для сбора дождевых стоков, входных групп для пропуска туристических групп, укладывают газоблоки и производят монтаж сетей водоснабжения и канализации. На объекте задействовано 45 человек и 8 единиц строительной техники.

Как отмечает подведомственное Минтрансу России ФГКУ Росгранстрой - заказчик работ, в рамках проекта проведут реконструкцию служебно-производственного здания таможенного оформления, здания эксплуатационной и кинологической служб, построят новое здание углублённого досмотра грузового транспорта, а также заменят очистные сооружения.

В общей сложности будет модернизировано 54 объекта на погранпереходе. Это позволит обеспечить пропуск транспорта в соответствии с тенденциями растущего грузопотока. Пропускная способность «Бурачков» увеличится до двух тысяч автомобилей и до четырёх тысяч человек в сутки.

В учреждении сообщили, что работы по реконструкции погранперехода «Бурачки» проводят без приостановки его функционирования в связи с высокой востребованностью этого пункта пропуска. Через границу там перемещается более половины всех грузов, идущих через Псковскую область. 

А в целях улучшения состояния дорожного покрытия на период реконструкции пункта пропуска в сентябре текущего года в рабочей зоне выполнили ямочный ремонт с применением асфальтобетонной смеси.

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