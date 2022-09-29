Расписание движения автобуса №30 изменится в Пскове

16:58, 29 сентября 2022, ПАИ

Расписание движения городского автобуса №30 изменится в Пскове с октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

«По многочисленным просьбам пассажиров с 3 октября по рабочим дням увеличивается время обслуживания маршрута №30 Рокоссовского – Юности. Первый рейс от улицы Рокоссовского будет выполняться в 6:08, последний - в 22:47», - говорится в сообщении.

С расписанием можно ознакомиться здесь.