ФОТОФАКТ Краснокнижный альбинос

17:34, 29 сентября 2022, ПАИ

Редкие грибы, найденные в Псковской области, обсуждают в Сети любители тихой охоты. Фотографии размещены в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Синеть или розоветь при повреждении - это как раз один из признаков того, что перед вами подосиновик. Здесь на фото видно, что при срезе гриб порозовел, чётко видна ножка, которая тоже доказывает, что это подосиновик», - говорится в одном из комментариев. Другие подписчики уточнили, что это белый подосиновик, причем занесенный в Красную книгу некоторых регионов России.

Некоторые не согласились, посчитав, что перед ними несъедобный желчный гриб, так называемый ложный белый.