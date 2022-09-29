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Общество

Спрос на ремонт машин в Псковской области увеличился более чем на 70%

Фото: Псковстат

Данные о промышленном производстве с января по август в Псковской области предоставил Псковстат.

Промышленное производство в январе - августе сократилось на 0,7 % по сравнению с январем - августом прошлого года. При этом два сектора из четырёх снизили объёмы производства: энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-) 11,9 %, отрасли, которые связаны с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-) 7,6 %.

Позитивную динамику показали добывающие отрасли – рост на (+)1,7 % к прошлым данным и обрабатывающие производства – рост на (+) 0,6 %.

Отмечается, что наибольшее увеличение объемов производства продемонстрировала сфера ремонта и монтажа машин и оборудования – (+) 71,8 %, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+) 59,9 % и производства резиновых и пластмассовых изделий – (+) 29,4 %.

А больше других снизилось производство текстильных изделий – (-) 36,2 %,  автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (-) 27,5 %, электрического оборудования – (-) 21,0 %,  мебели – (-) 20,9 %.

Возросло производство важнейших видов пищевых продуктов:

- мяса и субпродуктов – на (+) 12,9 %,

- рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на (+) 33,9 %,

- изделий хлебобулочных недлительного хранения – на (+) 0,4 %.

Вместе с этим производство молока, кроме сырого, сократилось на (-) 0,9 %.

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