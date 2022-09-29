Порхович до смерти избил знакомую и отправился в колонию на 7 с половиной лет

17:18, 29 сентября 2022, ПАИ

Житель Порхова лишился свободы за избиение своей знакомой до смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что преступление произошло в феврале 2021 года в одной из квартир города Порхова. Ночью нетрезвый злоумышленник из неприязни к потерпевшей скинул ее с кровати на пол и нанес ногами удары в область грудной клетки. Она получила переломы ребер с ушибами и разрывами левого легкого, кровоподтеков грудной клетки и в результате скончалась.

Приговором суда с учетом позиции обвинения ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.