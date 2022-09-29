Названо число интернет-пользователей в Псковской области

17:49, 29 сентября 2022, ПАИ

День Интернета отметят в России 30 сентября. К этому празднику Псковстат подготовил информацию о цифровизации Псковской области.

«В октябре-ноябре прошлого года Интернет стал помощником Росстата в проведении крупнейшего мероприятия – Всероссийской переписи населения. Впервые каждый житель страны мог самостоятельно ответить на вопросы анкеты на интернет-портале «Госуслуги». Этот ресурс на сегодняшний день является самым востребованным в России. Он позволяет получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома», - отмечается в сообщении.

За 2021 год доля пользователей Интернета в Псковской области увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 81,9 % (в целом по РФ доля пользователей увеличилась на 2,5 п. п. и составила 87,6 %)

Также в 2021 году в Псковской области цифровые технологии использовали 83 % организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), в них в расчёте на 100 работников приходился на конец года 51 компьютер.

В организациях области, которые используют цифровые технологии, на конец 2021 года эксплуатировалось 57,5 тысяч персональных компьютеров (на конец 2020 года – 56 тыс.), из них 65,9 % имели доступ к сети Интернет (на конец 2020 года – 63,8 %).