Директор нацпарка «Себежский» отстранена от должности

17:21, 29 сентября 2022, ПАИ

Директор нацпарка «Себежский» отстранена от должности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Растрата».

В феврале 2022 года подозреваемая дала указание подчиненным издать распоряжение о премировании некоторых работников нацпарка. На основании распоряжений работникам была выплачена внеплановая разовая денежная премия, часть которой - не менее 45 тысяч рублей - была направлена на оплату административных штрафов от регионального управления ФАС за нарушения в сфере госзакупок.

По ходатайству следствия суд вынес решение о временном отстранении от должности подозреваемой в связи с противодействием следствию путем оказания давления на свидетелей по уголовному делу, являющихся ее подчиненными. Решение об отстранении от должности принято судом на срок расследования уголовного дела.

Напомним, что с апреля 2020 года нацпарк «Себежский» возглавляет Надежда Подоплекина.