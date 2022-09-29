Без вести пропавшую летом девушку продолжают искать в Пскове

17:54, 29 сентября 2022, ПАИ

Полиция продолжает розыск 26-летней псковички Татьяны Горлачевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 16 июля девушка без вести пропала на территории областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 26 лет, рост — 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темные, средней длины, глаза карие.

Пропавшая, предположительно, была одета в майку, синие шорты, синие или черные тапки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Татьяны Горлачевой, просят позвонить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 8-921-118-23-42.