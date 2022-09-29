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Общество

В Себежском районе продолжается ремонт автомобильной дороги по нацпроекту

В Себежском районе продолжаются дорожные работы на а/д Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В настоящее время работы ведутся на двух участках трассы.

На третьем участке (с 61-го по 81-й км) работы находятся на завершающей стадии: осуществлён ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, приведены в порядок автобусные остановки, произведено укрепление обочин, дорожники доделывают прибровочную часть.

На втором участке (с 52-го по 61-й км) подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Ремонт покрытия планируется завершить в 2022 году.

Автомобильная дорога Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь относится к III категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

В общей сложности в рамках ремонта будет приведено в порядок 38 км дороги, сообщили в ведомстве.

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