В связи с мобилизацией браки в Санкт-Петербурге будут заключать за сутки

22:44, 29 сентября 2022, ПАИ

ЗАГСы Санкт-Петербурга получили распоряжение регистрировать браки с подлежащими мобилизации мужчинами в течение суток. Об этом сегодня, 29 сентября, в эфире телеканала «78» рассказал губернатор Александр Беглов, пишет «Фонтанка».

«Дано поручение, что если молодые хотят зарегистрироваться, по закону нужно 30 дней, но теперь можно будет в течение суток: понятно, что человек уезжает», — добавил губернатор Петербурга.