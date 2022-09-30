Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на Ленинградском шоссе

00:16, 30 сентября 2022, ПАИ

На 295-м километре Ленинградского шоссе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщает корреспондент ПАИ.

Прибывшие на место спасатели деблокировали двоих пострадавших, вытащили их из автомобиля и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.