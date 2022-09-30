Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на Ленинградском шоссе
На 295-м километре Ленинградского шоссе водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, сообщает корреспондент ПАИ.
Прибывшие на место спасатели деблокировали двоих пострадавших, вытащили их из автомобиля и передали бригаде скорой помощи для госпитализации в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 сентября 2022
Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на Ленинградском шоссе
29 сентября 2022
Прокуратура требует лишить водительских прав порховича с белой горячкой
29 сентября 2022
Порхович до смерти избил знакомую и отправился в колонию на 7 с половиной лет