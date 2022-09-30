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Общество

Как в непростые времена открыть в Пскове свой бизнес

Фото Андрей Степанов

Пскович Алексей Алексеев был музыкантом. В своё время он окончил Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по классу балалайки. Долгое время выступал в составе мужского фольклорного ансамбля «Будимир», но однажды понял, что устал от музыки и не получает от своей работы ни морального, ни материального удовлетворения.

А потом случился коронавирус. Сначала вся страны ушла в изоляцию, а потом все подпали под коронавирусные ограничения, которые отменили путешествия, рестораны, концерты, праздники. Пришлось думать, как поменять свою жизнь.

Издание «Псковская правда» рассказало, как, воспользовавшись государственными мерами поддержки, Алексей не только освоил новую специальность, но и смог открыть собственную парикмахерскую в центре Пскова. 

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