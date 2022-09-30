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Вера, Надежда, Любовь: вселенские бабьи именины наступили по народному календарю

Память четырёх мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные сегодня, 30 сентября, пишет calend.ru.

Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество — сначала уговорами и подарками, а затем угрозами.

Девушки оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам. Юные христианки чудесным образом перенесли их невредимыми, а погибли, только будучи обезглавленными. София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. 

Изначальные греческие имена девушек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены на русский язык, а имя матери — София (что означает «мудрость») — сохранило оригинальное звучание.

С этим праздником поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдаётся ясным и тёплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

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