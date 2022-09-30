Московская писательница объяснила псковичам, зачем она их пугает

07:30, 30 сентября 2022, ПАИ

Страшные истории для детей обсудили в прямом эфире всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» псковский психолог Юлия Авалян с автором детских и подростковых мистических триллеров Татьяной Мастрюковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской городской библиотеки.

Напомним, что с 28 по 30 сентября Централизованная библиотечная система Пскова вместе с Союзом детских и юношеских писателей, а также в партнёрстве с Издательским и книготорговым холдингом «Славянское государство», при поддержке управления культуры администрации города Пскова и Союза городов Центра и Северо-Запада России проводит в Пскове пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».

Главной темой первого дня фестиваля стали детские страшилки. Гость фестиваля, писатель, автор детских и подростковых мистических триллеров и фолк-хорроров Татьяна Мастрюкова объяснила взрослым, почему дети и подростки любят страшные истории.

Татьяна Мастрюкова черпает идеи для своих страшилок из русской мифологии. Источником вдохновения для неё являются так называемые «былички» - рассказы о мистических происшествиях. По словам Татьяны Мастрюковой, многие фольклорные страшные персонажи были придуманы людьми для того, чтобы предостеречь друг друга от неприятностей, причины которых были неясны.

При этом пугающие истории помогают развивать адаптивность психики, тренируют способность человека эмоционально переживать сложные ситуации, приучают подростка справляться со страхами. Важно только читать подобные страшные книжки дозированно и следить за тем, чтобы ребёнок или подросток, действительно, получал от них удовольствие и вместо адреналина у него вырабатывался серотонин, предостерегла психолог и коуч Юлия Авалян.

Полную запись беседы «Атмосферные страшилки», или как отрегулировать градус страха» можно посмотреть в группе «Библиотеки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».