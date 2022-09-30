Какие выплаты изменятся с 1 октября

07:37, 30 сентября 2022, ПАИ

В системе социальных выплат с 1 октября ожидается ряд значимых изменений, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

До 1 октября необходимо успеть подать заявления в ПФР на выплату пособий на детей от 8 до 17 лет. В случае подачи заявления период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года, но не раньше, чем ребенку исполнится 8 лет. Эти выплаты рассчитаны для семей, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка.

В сентябре 2022 года уже изменился порядок предоставления мер социальной поддержки: большинство пособий и соцвыплат назначаются теперь автоматически. При этом федеральным льготникам по остальным пособиям необходимо определиться, в какой форме им лучше получать льготы с 1 января 2023 года. Речь идет об оплате в натуральной или денежной форме.

По его словам, возможно получение НСУ — «набора социальных услуг». Он включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, а также путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, пишет агенство «Прайм».

«Если заявитель не планирует изменения по НСУ, то можно заявление и не подавать», — подчеркнул Гиринский.

По его словам, в ряде регионов с 1 октября текущего года будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также в плановом порядке фиксированные выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет.