Правила отсрочки для ИП предложили разработать в правительстве РФ

08:26, 30 сентября 2022, ПАИ

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Правительству России нужно рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в выполнении госзаказа, в том числе в оборонной сфере, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решён, а ведь на них налоги, кредиты», - сказал политик.

По его мнению, «правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере», пишет РИА Новости.

Абрамов пояснил, что если они являются субподрядчиками при выполнении таких контрактов, то невыполнение работ в установленный срок влечет уголовную ответственность. Кроме того, он полагает, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы при мобилизации руководителя ИП сама компания не закрывалась.