Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Под предлогом «выплат по мобилизации» мошенники крадут деньги у россиян

Фейковые ресурсы, но которых россиянам обещают выплаты в связи с мобилизацией, появились в сети. Об этом «Известиям» сообщил руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников. 

На портале сказано, что каждый россиянин может принять участие в программе «ZaНаших», связанной с проведением спецоперации на Украине, и получить 6,5 тысячи рублей помощи. Затем на сайте предлагается выбрать банк, куда якобы будут перечислены средства. На ресурсе приведены логотипы нескольких крупных российских кредитных организаций. Для подачи заявки на получение «выплаты» требуется ввести платежные и персональные данные, среди которых ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк и секретное слово.

После того как эти сведения попадут злоумышленнику, никакую социальную выплату не начислят, при этом может последовать несанкционированное списание денег с карты, предупредил Константин Мельников.

Он добавил, что россияне таким образом рискуют потерять доступ к личному кабинету. Также мошенники могут собирать персональные данные для будущих звонков от имени служб безопасности банков, добавил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 сентября 2022

Как должна оплачиваться сверхурочная работа, объяснили псковичам
30 сентября 2022

В Госдуме призвали ограничить доступ посторонних на территории школ
30 сентября 2022

Небольшой дождь и +14 градусов ожидается 30 сентября в Пскове

30 сентября 2022

Врач-диетолог назвала наиболее безопасные блюда фастфуда
30 сентября 2022

Россиянам объяснили, могут ли отправить повестку по месту работы
30 сентября 2022

Под предлогом «выплат по мобилизации» мошенники крадут деньги у россиян
30 сентября 2022

Правила отсрочки для ИП предложили разработать в правительстве РФ
30 сентября 2022

Создать средство от деменции помогут вещества из красной рыбы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...