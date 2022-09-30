Небольшой дождь и +14 градусов ожидается 30 сентября в Пскове
Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь прогнозируются в Псковской области 30 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха днём составит +10…+15, ночью: +1…+6 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, днём умеренный, ночью слабый.
В Пскове днём пройдёт небольшой дождь, ночью без осадков. Утром возможен туман. Температура днем составит +12…+14, ночью: +2…+4 градуса.
В Великих Луках преимущественно без осадков, утром возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 13-15 градусов, ночью будет +4…+6.
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