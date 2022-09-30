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Общество

В Госдуме призвали ограничить доступ посторонних на территории школ

Ввести режим допуска граждан на школьные территории предложили в Госдуме. С соответствующей инициативой выступили депутаты Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

Они отметили, что в связи с недавней трагедией в одной из школ Ижевска нужно немедленно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.

Так, депутаты предлагают рассмотреть предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории общеобразовательных учреждений, а именно — о запрете нахождения посторонних граждан на территориях учебных заведений в период проведения занятий, пишет RT.

«Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 метра, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам», — отмечается в письме.

Депутаты добавили, что родительские собрания необходимо проводить исключительно в вечернее время и без присутствия детей.

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