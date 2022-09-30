Михаил Васильев призвал псковичей «выключить иждивенческие настроения»

09:54, 30 сентября 2022, ПАИ

О значимости добровольчества в Псковской области заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

«По мере своей деятельности я причастен к акции и премии #МЫВМЕСТЕ и как никто другой знаю каждого, кто принял участие в этом большом добровольческой движении! Я всегда говорил и продолжаю говорить, что люди, проявившие себя в добровольчестве, способные что-то делать и по сути отдавать свое время, силы и средства другим людям, - это тот золотой кадровый резерв нашего региона и нашей страны!» - отметил он.

Михаил Васильев подчеркнул, что гордится тем, что стоял у истоков этого движения в Псковской области. Он уверен, что вклад каждого человека в добрые дела - это «непосредственное развитие справедливого и неравнодушного гражданского общества».

«Призываю всех быть проактивным, выключить иждивенческие настроения и позицию «мне государство и ещё кто-то что-то должны» и научиться отдавать, ведь по трудам нашим нам воздастся! Всем добра!» - добавил в конце Михаил Васильев.