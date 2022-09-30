В Госдуму внесли законопроект об участии заключенных в спецоперации

10:45, 30 сентября 2022, ПАИ

Законопроект о привлечении осужденных к участию в специальной военной операции на Украине внесли в Госдуму депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

«Законопроектом [«О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». - Прим. ред.] предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», - приводит слова Толкачева пресс-служба парламента.

Согласно законопроекту, осужденному решением суда может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с его участием в военных действиях. Время пребывания в зоне военных действий предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчёта один к десяти - один день участия в военной операции за десять дней заключения в колонии.

В случае причинения вреда здоровью, которое делает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении будет решать суд, сообщает агентство «Интерфакс»

«Отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия. Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», - уточнил спикер.

По мнению Константина Толкачева, привлечение осужденных к участию в спецоперации и других военных действиях позволит усилить численный состав Вооруженных cил РФ.

«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», - подытожил он.