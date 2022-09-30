Дорожный ремонт на трассе в Себежском районе закончится в этом году

10:40, 30 сентября 2022, ПАИ

Дорожные работы на автомобильной дороге Опочка - Дубровка - граница с Белоруссией продолжаются в Себежском районе. В общей сложности будет приведено в порядок 38 километров дороги. Об этом сообщает группа «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время работы ведутся на двух участках трассы. На третьем участке (с 61-го по 81-й км) работы находятся на завершающей стадии: осуществлен ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, приведены в порядок автобусные остановки, произведено укрепление обочин, дорожники доделывают прибровочную часть», - говорится в сообщении.

Также активные работы ведут на втором участке (с 52-го по 61-й км), подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя дорожного полотна. Ремонт покрытия планируется завершить в этом году.

Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».