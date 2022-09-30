Пешеход попал под колёса автомобиля в Великих Луках

11:29, 30 сентября 2022, ПАИ

ДТП произошло у дома №41/11 на Октябрьском проспекте в Великих Луках 29 сентября в 19:00. 60-летняя женщина, водитель автомобиля ВАЗ-212140, допустила наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

В результате ДТП пострадал пешеход, он госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.