Пешеход попал под колёса автомобиля в Великих Луках
ДТП произошло у дома №41/11 на Октябрьском проспекте в Великих Луках 29 сентября в 19:00. 60-летняя женщина, водитель автомобиля ВАЗ-212140, допустила наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.
В результате ДТП пострадал пешеход, он госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
30 сентября 2022
Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на Ленинградском шоссе
29 сентября 2022
Прокуратура требует лишить водительских прав порховича с белой горячкой
29 сентября 2022
Порхович до смерти избил знакомую и отправился в колонию на 7 с половиной лет