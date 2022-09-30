Два автомобиля сгорели за сутки в Псковской области

11:54, 30 сентября 2022, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за последние сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 29 сентября в 00:40 в деревне Писковичи Псковского района сгорела хозяйственная постройка и автомобиль LADA Granta 2015 года выпуска, находившийся в гараже. Предположительная причина – поджог. От огня спасено 12 соседних гаражей.

В 19:35 на Октябрьском проспекте в Великих Луках загорелся автомобиль Renault Laguna 1998 года выпуска. В моторном отсеке огнём повреждена прокладка, разбито левое переднее стекло. Предположительная причина – неисправность детали автомобиля.